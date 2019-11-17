Ağrılılar sosyal medyada kampanya başlattı

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin 2020 yılı İshak Paşa Sarayı yılı olsun önerisinin ardından sosyal medyada birçok vatandaş #2020YılıİshakPasaSarayıYılıOlsun hashtag’ı ile kampanya başlattılar.

Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşma yaparak Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan 2020 yılının İshak Paşa Sarayı olmasını isteyen Ekrem Çelebi’ye Ağrılılardan destek geldi. Sosyal medyadan #2020YılıİshakPasaSarayıYılıOlsun hashtag’ı ile destek olan vatandaşlar, İshak Paşa Sarayı fotoğrafları paylaşarak 2020 yılına hazır olduklarını belirttiler.

Ağrı’da bulunan sivil toplum kuruluşları kampanyaya destek olurken, Ağrılı sanatçı ve işadamları kampanyaya destek olmaya çağırıldı.

AĞRI 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:20

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