Ağrı’da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1822 Kasım ara tatil etkinlikler kapsamında, öğrenciler sporla, sanatla, doğayla, kültürle bir hafta geçirecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 20192020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan 1822 Kasım tarihleri arasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak. Baleyle tanışıyorum, taş ve ahşap boyama atölyesi, speaking club, sanal müzede devrii alem, Quilling atölyesi, resim atölyesi, kültür günlükleri, üreten eller dönüştürüyor, geleneksel oyunlar atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, hızlı okuma teknikleri, animasyon film gösterimi, Erol Parlak Güzel Sanalar Lisesi müzik ekibi konseri, masa tenisi turnuvası, dart turnuvası, bocce turnuvası, üniversitemi geziyorum, trekking etkinliği, huzur evi gezisi, sevgi evi ziyaret, çevre temizliği, bana bir masal anlat, TRT Park at çiftliği gezisi, kitap okuma etkinliği, kodla okul öncesi, kodla ilkokul, kodla ortaokul ve kodla lise olmak üzere toplam 28 etkinlik yapılacak.

AĞRI 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:59

YATSI 18:20

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