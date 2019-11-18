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Ağrı’da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, öğrenciler çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.

Ağrı’da öğrencilere yönelik ara tatil etkinlikleri başladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, öğrenciler çeşitli etkinliklerle keyifli dakikalar geçiriyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilere yönelik il genelinde başlatılan ara tatil etkinlikleri kapsamında, öğretmenler eşliğinde öğrenciler oynadığı çeşitli oyunlarla gönüllerince eğleniyor. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler; sporla, sanatla, doğayla, kültürle keyifli dakikalar geçiriyor. Kentte öğrencilere yönelik baleyle tanışıyorum, taş ve ahşap boyama atölyesi, speaking club, sanal müzede devrii alem, Quilling atölyesi, resim atölyesi, kültür günlükleri, üreten eller dönüştürüyor, geleneksel oyunlar atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, hızlı okuma teknikleri, masa tenisi turnuvası, dart turnuvası, bocce turnuvası, üniversitemi geziyorum, huzur evi gezisi, sevgi evi ziyaret, çevre temizliği, TRT Park at çiftliği gezisi, kitap okuma etkinliği, kodla okul öncesi, kodla ilkokul, kodla ortaokul ve kodla lise etkinlikleri yapılıyor. Etkinlikler kapsamında Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi müzik ekibi tarafından bugün ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik konser verilecek.

AĞRI

18 Kasım 2019 Pazartesi

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