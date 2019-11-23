Ağrı’da “Geçmişten Günümüze Öğretmen” konulu tiyatro oyunu sahnelendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında, “Geçmişten Günümüze Öğretmen” konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Video Topluluğu Tiyatro ekibi tarafından “Geçmişten Günümüze Öğretmen” konulu tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelendi. Öğretmenliğin önemine vurgu yapılan tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunu sonunda tiyatro oyuncuları, öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutladı.

AĞRI 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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