Öğretmenler konserde eğlendi

Ağrı Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediği konserle kutladı.



Ağrı Belediyesi tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu Dodan Özer ve Ağrılı Alpaslan Adsay sahne aldı. Konserde ilk olarak Ağrılı Alpaslan Adsay sahne aldı. Ardından sahne alan Dodan Özer, kendine has yorumuyla söylediği türkülerle öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.



Konsere, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AĞRI 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

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