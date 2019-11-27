Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar polisleri çok sevdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar polisleri çok sevdi

İHA

Eleşkirt İlçe Emniyeti ÇOGEP tarafından yaptıkları '' Gönül Bağı İle Güvenli Yarınlar '' projesi ile çocukları mutlu etti.

Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar polisleri çok sevdi

Eleşkirt İlçe Emniyeti ÇOGEP tarafından yaptıkları ‘’ Gönül Bağı İle Güvenli Yarınlar ‘’ projesi ile çocukları mutlu etti.
Proje kapsamında okulları ziyaret eden polisler çocuklara çeşitli hediyeler alıp onlarla bir araya gelip gönüllerini fethetti.
Sosyal ve kültürel bir çok etkinliği içeren ÇOGEP ‘’Gönül Bağı İle Güvenli Yarınlar ‘’ projesi ile Eleşkirt ilçe emniyetindeki Toplum Destekli Polislerle çocuklar ve gençlerin birbirleri ile kaynaştıkları ve çocukların polislere sempatisinin arttığının görülmesi projenin en anlamlı sonuçları olarak hafızalarda yer aldı.
Polise güvenin artması ve polis halk kaynaşması için hazırlanan proje kapsamında ilçedeki çocuklara bayram havasında bir hafta yaşatan ilçe emniyet amirliğine bağlı polislerin özellikle Eleşkirt sahasında yapılan uçurtma şenliğinde çocukluk yıllarına gitmişçesine öğrencilerle birlikte uçurtmaları uçurarak eğlenmeleri öğrencilerin yapılan bu etkinlikten aldıkları keyfi daha çok arttırırken , uçurtma şenliği hayatları boyunca hafızalarında yer edecek güzel bir gün olarak geride kaldı.

AĞRI

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da “Aile İçi İletişim“ konulu program düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı'da “Aile İçi İletişim“ konulu program düzenlendi
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: “Öğretmen, temiz ruhlara şekil veren sanatkardır”
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: “Öğretmen, temiz ...
Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Ağrılı gençlerden anlamlı ziyaret
Ağrı’da kadınlar, kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekti
YEREL HABERLER Ağrı’da kadınlar, kadına yönelik şiddete turuncu ...
Dünya genelinde her 100 kadından 35’i şiddete maruz kalıyor
YEREL HABERLER Dünya genelinde her 100 kadından 35’i şiddete maruz ...
Nuh’un Gemisi kampüse oturacak
YEREL HABERLER Nuh’un Gemisi kampüse oturacak
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X