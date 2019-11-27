ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 24 Kasım Öğretmenler Haftası nedeni ile Ağrı’da emekliye ayrılmış öğretmenlerle bir araya gelerek plaket takdim etti.

Ağrı’da özel bir restorantta bir araya gelen 21 emekli öğretmen, duygusal anlar yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in de katıldığı “Öğretmenim Kalbimdesin” isimli programa Ağrı Sivil Toplum Platformunun İcra ve İstişare Kurulu üyeleri katıldı.

ASTOP Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın’ın il dışında olması sebebi ile katılmadığı programda açılış konuşmasını yapan ASTOP Genel Sekreteri Ekran KÖSEDAĞ “ 24 Kasım her yıl kutlanana bir etkinlik. Biz bu yıl tüm iş Milli Eğitim Müdürlüğümüzde olmasın, bizleri yetiştiren, bizlere emek veren eğitim büyüklerimize vefa gösterelim diyerek 21 emekli öğretmenimiz ile bir araya gelerek plaket takdim etmek istedik. Unuttuğumuz, ulaşamadığımız eğitimci büyüklerimizde oldu. Hepsinden özür diliyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha geniş kapsamlı bir programla, bu etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise “İlimizdeki Sivil Toplum Örgütlerinin, öğretmenler günü ile ilgili bir programı üstlenmiş olmaları bizi ziyadesi ile mutlu etti. Bende bu sebeple bu programı özellikle katılmak istedim. Biz 24 Kasım haftasını 24 etkinlikle kutladık. Zaman zaman yaptığımız çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin desteğini bekliyoruz” dedi.

Programda duygusal anlarda yaşandı. Emekli öğretmenlerden Cafer Erdoğan, Suzan Sürmeli, Ahmet Bilik, İsmail Bayram, Şakir Demir ve İsmail Durak birer konuşma yaparken, vefat eden eğitimci Önder Baydar ve Nurgül Gelturan’ın eşleride programda plaket alanlar arasına yer aldı.

Program hatıra fotoğrafı ile son buldu.

AĞRI 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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