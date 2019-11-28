Ağrı’da kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı’da kar yağışı

İHA

Ağrı'da dün öğleden sonra etkili olan yağışlı hava gece etkisini arttırarak yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı’da kar yağışı

Ağrı’da dün öğleden sonra etkili olan yağışlı hava gece etkisini arttırarak yerini kar yağışına bıraktı.
Ağrı merkez ve ilçelerinde Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı.
Ağrı’da, gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi.
Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlardan Niyazi Işık, memleket olarak kara alışkın olduklarını ifade ederek, kar yağışının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Işık, “Bizim memleketimizin güzel tarafı kar yağması. Uzun süre olmuştu yağmur yağmamıştı. Kar yağması iyi oldu. Bu yıl biraz geç yağdı diyebiliriz. Çocuklar uzun zamandı yağış olmadığı için mikroptan hastaydı. Bu yağış mikropları da kıracak. Geceden beri yağıyordu. Sabahta uyandık her taraf bembeyaz. Güzel bir görüntü” dedi.

AĞRI

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program
YEREL HABERLER ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program
Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar polisleri çok sevdi
YEREL HABERLER Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X