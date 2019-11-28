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Ağrı sağlıkta ilkleri yaşamaya devam ediyor

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeni kurulan Ağrı Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğum Bakım Ünitesi'nde ilk kez yenidoğan cerrahisi yapılarak mide çıkışında tıkanıklık saptanan 16 günlük bir bebeğin ameliyatının başarıyla gerçekleştiğini söyledi.

Ağrı sağlıkta ilkleri yaşamaya devam ediyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeni kurulan Ağrı Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğum Bakım Ünitesi’nde ilk kez yenidoğan cerrahisi yapılarak mide çıkışında tıkanıklık saptanan 16 günlük bir bebeğin ameliyatının başarıyla gerçekleştiğini söyledi.
Ağrı’ya özellikle son dönemde yapılan sağlık yatırımlarıyla, vatandaşların ‘yerinde sağlık hizmeti’ almasına yönelik önemli adımlar atılıyor.
‘112 Anjiyo gerçekleşti’
Atılan adımlar kapsamda geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirilen Anjiyo Ünitesi ve kurulumu tamamlanarak tescili alınan 3’üncü Basamak Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi, Ağrılı vatandaşlara büyük katkı sağlıyor. 22 Ekim’de faaliyete geçerek hizmet vermeye başlayan Anjiyo Ünitesi’nde bugüne kadar 112 anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Bu sayede, Ağrı’lı vatandaşların başka illere sevk edilmesinin önüne geçildi.
‘Bir ilk daha’
Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde yine geçtiğimiz günlerde kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bir ilk gerçekleştirildi. Doktor, personel ve malzeme destekleriyle daha da geliştirilen Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde ilk kez yenidoğan cerrahi işlemi yapıldı. Yoğun Bakım Ünitesinde görevli çocuk cerrahisi uzmanları, mide çıkışında tıkanıklık saptanan 16 günlük bir bebeğin ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’daki sağlık hizmetlerine erişim için vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi konusunda önemli bir adım daha atıldığını söyledi. Milletvekili Çelebi, “İlimize sağlık yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yerinde sağlık hizmeti almalarını sağlamak için devletimizin her türlü imkanını seferber etmeye devam ediyoruz. Hastanemizde yine bir ilk yaşandı. Başta çocuk cerrahi ve anestezi ekibi olmak üzere tüm başarılı bir operasyon gerçekleştirerek minik yavrumuzun sağlığına kavuşmasını sağlayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Minik yavrumuza da acil şifalar diliyorum” dedi.

AĞRI

28 Kasım 2019 Perşembe

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