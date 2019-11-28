AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen’i misafir etti

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen’i misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Emniyet Müdürü Özen, Prof. Dr. Karabulut’un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.

‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile çıktıkları yolda geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, 20192020 eğitimöğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Ağrı Emniyet Müdürü Özen ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

AĞRI 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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