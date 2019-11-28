Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar

İHA

Ağrı Umut Kervanı Yardım Komisyonu Başkanı Mehmet Dağhan, 3 ay içerisinde toplamda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak 30 bin 300 TL değerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar

Ağrı Umut Kervanı Yardım Komisyonu Başkanı Mehmet Dağhan, 3 ay içerisinde toplamda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak 30 bin 300 TL değerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi.
Her ay faaliyetlerini sürdürdüklerini ve her ay daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Dağhan, bu konuda hayırsever Ağrı halkının desteklerini beklediklerini söyledi.
Mehmet Dağhan, "Ağrı Umut Kervanı olarak, ilimizde fakir ve muhtaç ailelerimize yönelik yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Her gün daha fazla aileye ulaşma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda 3 ay içerisinde 85 ailemize her ailemize 100 TL'den olmak üzere gıda kolisi ulaştırdık. Her ailemize 500 TL'den olmak üzere 17 ailemize nakdi para yardımında bulunduk. 60 ailemize ise her paket 2'şer kilo olmak üzere kırmızı et yardımında bulunarak 20 ailemize ise yine her paketi 2 kilo olmak üzere tavuk eti dağıtımını gerçekleştirdik. 14 ailemizin 50 yetim çocuğuna kışlık bot, mont ve giyeceklerini karşıladık. Kömürü bulunmayan bir ailemize de yarım ton kömür yardımında bulunduk. Ve bir ailemize ise kömür sobası yarımında bulunduk. Kirasını ödememekte zorlanan bir ailemizin ise 3 aylık kira yardımını ödedik. Toplamda bu 3 aylık yardım çalışmamızda 230 ailemize 30 bin TL değerinde yardım ulaştırdık." dedi.
Dağhan, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her ne kadar ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösteriyorsak da bu konuda halkımıza da desteğine de ihtiyaç duymaktayız. İsteğimiz daha fazla aile ve yetime ulaşmaktır. Hayırseverlerimiz bize ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarını götürebilirler. Çünkü Ağrı halkı yardımseverliği ile ön plana çıkan bir halktır. Hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyaç duymadan komşusunun ihtiyacını gidermeye çalışanlarımız var. Defalarca bu tabloya şahit olmuşuzdur. Ulaşamadıkları insanlara da bizimle ulaşmalarını ve hayır alanlarını daha genişletmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AĞRI

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı’da
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı’da
Taraftarlar Ağrı 1970 Sporu deplasmana uğurladı
YEREL HABERLER Taraftarlar Ağrı 1970 Sporu deplasmana uğurladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen’i misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü ...
Ağrı sağlıkta ilkleri yaşamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı sağlıkta ilkleri yaşamaya devam ediyor
Ağrı’da kar yağışı
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yağışı
ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program
YEREL HABERLER ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program
Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar polisleri çok sevdi
YEREL HABERLER Emniyetin ÇOGEP projesi ile Eleşkirt’li çocuklar ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X