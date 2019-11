Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar

Ağrı Umut Kervanı Yardım Komisyonu Başkanı Mehmet Dağhan, 3 ay içerisinde toplamda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak 30 bin 300 TL değerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Her ay faaliyetlerini sürdürdüklerini ve her ay daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Dağhan, bu konuda hayırsever Ağrı halkının desteklerini beklediklerini söyledi.

Mehmet Dağhan, "Ağrı Umut Kervanı olarak, ilimizde fakir ve muhtaç ailelerimize yönelik yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Her gün daha fazla aileye ulaşma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda 3 ay içerisinde 85 ailemize her ailemize 100 TL'den olmak üzere gıda kolisi ulaştırdık. Her ailemize 500 TL'den olmak üzere 17 ailemize nakdi para yardımında bulunduk. 60 ailemize ise her paket 2'şer kilo olmak üzere kırmızı et yardımında bulunarak 20 ailemize ise yine her paketi 2 kilo olmak üzere tavuk eti dağıtımını gerçekleştirdik. 14 ailemizin 50 yetim çocuğuna kışlık bot, mont ve giyeceklerini karşıladık. Kömürü bulunmayan bir ailemize de yarım ton kömür yardımında bulunduk. Ve bir ailemize ise kömür sobası yarımında bulunduk. Kirasını ödememekte zorlanan bir ailemizin ise 3 aylık kira yardımını ödedik. Toplamda bu 3 aylık yardım çalışmamızda 230 ailemize 30 bin TL değerinde yardım ulaştırdık." dedi.

Dağhan, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her ne kadar ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösteriyorsak da bu konuda halkımıza da desteğine de ihtiyaç duymaktayız. İsteğimiz daha fazla aile ve yetime ulaşmaktır. Hayırseverlerimiz bize ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarını götürebilirler. Çünkü Ağrı halkı yardımseverliği ile ön plana çıkan bir halktır. Hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyaç duymadan komşusunun ihtiyacını gidermeye çalışanlarımız var. Defalarca bu tabloya şahit olmuşuzdur. Ulaşamadıkları insanlara da bizimle ulaşmalarını ve hayır alanlarını daha genişletmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

