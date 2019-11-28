Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı’da

SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi

Sağlık Sen Genel Başkanı Durmuş, akşam Ağrı SağlıkSen Şubesi üyeleri ile özel bir restoranda, düzenlenecek programda bir araya gelecek.

Ağrı SağlıkSen Şube Başkanı Fevzi Mağal ve sendika üyeleri tarafından karşılanan Durmuş beraberindekilerle, geldiği Ağrı’da ilk olarak, geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Ağrı SağlıkSen Şubesi Başkan Yardımcısı Yakup Yaşar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağrı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AĞRI 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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