Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sendika üyeleri ile bir araya geldi

SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’da, Ağrı SağlıkSen Şubesi üyeleri ile akşam yemeği programında bir araya geldi.



Özel bir restoranda düzenlenen programa SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş’un yanı sıra, SağlıkSen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. SağlıkSen Genel Başkanı Durmuş, yemek öncesi yaptığı konuşmasında, üyelere sendika çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aktardı. Durmuş, yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, çalışanların haklarının korunmasında iyi bir strateji belirlediklerini ifade ederek, görüşmelerde talep sayılarını azalttıklarını ancak, maddelerin kapsamlarını genişlettiklerini söyledi. Konuşmasında sorunların çözümü konusunda bürokratik görüşmeler yürüttüklerini ve Türkiye’de siyasi istikrar kadar bürokratik istikrarın da önemli olduğunu belirten Durmuş, idari kadrolarda sık sık yapılan değişikliklerin doğru olmadığını kaydetti.



Durmuş, sendika olarak kendilerini eleştiren KamuSen'e ilişkin, "KamuSen zaman zaman bizleri, arka bahçe olarak, sarı sendika olarak eleştirmektedir. Hakkımızda konuşmaktadır. Eğer bugün MemurSen’in yaptığı sendikal mücadeleyi Türkiye’de birileri eleştirecekse, bunu eleştirme hakkı en son düşecek kurum, KamuSen’dir. Çünkü KamuSen’in geçmişi bu noktada kirlidir. Onların genel başkanları siyasetin isteği ve iradesi ile atanmaktadır. Onların genel başkanları 2012 yılında bir siyasi parti istemediği için görevinden alınmıştır. Onların genel başkanları 2018 yılında siyasi parti istemediği için aday olamamıştır. Kendi genel başkanlarına sahip çıkamayan teşkilat, kamu çalışanlarının haklarına sahip çıkamaz. Onun için biz sendikal mücadeleyi yaparken, bir yerlere bağlı ve bağımlı sendikacılık yapmıyoruz. Sadece üyelerimizin iradesine ve sözüne göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmanın ardından, program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

AĞRI 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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