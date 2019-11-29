Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Güneş Enerji Santrali Kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Güneş Enerji Santrali Kuruluyor

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokolle, üniversiteye 500 KWp Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Güneş Enerji Santrali Kuruluyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokolle, üniversiteye 500 KWp Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak.
Ağrı’nın yüksek güneşlenme süresini ve güneş radyasyonu fazlalığını değerlendirmek amacıyla AİÇÜ ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve öğrencileri için 500 KWp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Uygulama Merkezinin Kurulumu” başlıklı Fotovoltaik (PV) Güneş Enerji Santrali (GES), DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ile Üniversite tarafından yapılacak.
Üniversite yerleşkesinde 500 KWp gücünde elektrik üreten şebeke bağlantılı bir PV GES kurulacağını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurulacak sistemle PV panellerinin verimliliğini etkileyen koşulların araştırılacağını ve GES santral kurmak isteyenlere bu konuda bilimsel destek verileceğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, PV GES sisteminin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü akademik çalışmalarında bir uygulama merkezi şeklinde kullanılmasının ülkemizin ihtiyacı olan yenilenebilir enerji konularında uzman insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Prof. Dr. Karabulut, “Proje bölgemiz ve ilimiz için hem prestij projesi niteliği oluşturacak hem de bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere, araştırmacılara ve yatırımcılara ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca proje ile üniversitemiz elektrik faturasının yaklaşık yüzde 40 ücreti bu proje ile ilde edilecek enerjiden karşılanacaktır. Bu da yıllık 1 milyon liralık bir tasarruf sağlayacaktır. Üniversitemize verdiği destekten dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AĞRI

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Çelebi’den Bakan Turhan’a Ağrı talepleri
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi’den Bakan Turhan’a Ağrı talepleri
Patnos’ta İstihdam Seferberliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Patnos’ta İstihdam Seferberliği toplantısı yapıldı
Hırsızlar camiyi soydu
YEREL HABERLER Hırsızlar camiyi soydu
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sendika üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sendika üyeleri ile ...
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı’da
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı’da
Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar
YEREL HABERLER Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar
Taraftarlar Ağrı 1970 Sporu deplasmana uğurladı
YEREL HABERLER Taraftarlar Ağrı 1970 Sporu deplasmana uğurladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen’i misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü ...
Ağrı sağlıkta ilkleri yaşamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı sağlıkta ilkleri yaşamaya devam ediyor
Ağrı’da kar yağışı
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yağışı
ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program
YEREL HABERLER ASTOP’tan Emektar Öğretmenleri Duygulandıran Program
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X