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Eğitim Bir Sen Eleşkirt'te yüzlerce öğretmenle yemekte bir araya geldi

İHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Eğitim Bir Sen Eleşkirt ilçe temsilciliği tarafından öğretmenler için program düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Eleşkirt'te yüzlerce öğretmenle yemekte bir araya geldi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Eğitim Bir Sen Eleşkirt ilçe temsilciliği tarafından öğretmenler için program düzenlendi.
Eleşkirt’in seçkin mekanlarından Kiler Cafe de gerçekleştirilen ‘’Öğretmene Verilen Değer Her Şeye Değer ‘’ temasıyla yapılan programda yüzlerce öğretmen yemekte bir araya geldi.
Program da konuşma yapan Eleşkirt Eğitim Bir Sen Temsilcisi Erol İsen ‘’Öncelikle davetimizi kabul ederek ve bu gün programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize teşekkür ederiz. Nesillerimizi emanet ettiğimiz çok değerli meslektaşlarım ile bir arada olmak ne güzel. Çok değerli bir mesleğin çok değerli bir üyesidir öğretmen. İl merkezinden ilçelere ilçe merkezlerinden köylere vatan toprağının her yerinde ,alın teri göz nuru olan nadide bir ustadır öğretmen .Bizler daima meslektaşlarımızın yanındayız. Meslektaşlarımızın daha rahat ve daha güvende çalışmaları için çalışmalar yapmakta ve ilgili mercilere ve sunmaktayız. ’’dedi.
İsen konuşmasını görevi başında iken şehit olan öğretmenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dilediğini söyleyerek emekli olanlara da sağlıklı uzun ömürler dilediğini söyledi.
Erol İsen‘in konuşmasının ardından Ağrı Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Başkanı Abdurrahman Aslan bir konuşma yaparak Eğitim Bir Sen sendikasının yetkili sendika olduğunu öğretmenlerin hak ve hukuklarını her alanda savunduklarını bu güne kadar edindikleri kazanımları anlatarak üyelerinin her zaman destekçileri olduklarını dile getirdi. Başkan Aslan Eleşkirt ilçesinde düzenlenen ve öğretmenleri bir arada kaynaştıran moral ve motivasyonlarını arttıracak nitelikte bu tür etkinlikleri düzenleyen Eleşkirt Eğitim Bir Sen Sendika Başkanı Erol İsen ve sendikanın ilçe yönetimine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Konuşmaların ardından yemek programı sonrası Eleşkirt’te görev yapan Müzik öğretmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle öğretmenlere konser etkinliği düzenlendi.
Eleşkirt Eğitim Bir Sen ilçe temsilciliği tarafından düzenlenen Öğretmene verilen değer her şeye değer temalı programa Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Ağrı il başkanı Abdurrahman Aslan, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanı Kasım Öztürk, Ak Parti ilçe başkanı Ergül Tenekeci, Tahir belediye başkanı Mahmut Kamiloğulları, Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, kurum amirleri, STK temsilcileri ,ilçe halk eğitim müdürü Kemal Kahraman, İlçe Eğitim Bir Sen Başkan vekili İbrahım Mete, Eğitim bir sen ilçe yönetimi, Eleşkirt Genç Memur Sen Başkanı Hasan Kurtboğan ve çok sayıda öğretmen katıldı.

AĞRI

30 Kasım 2019 Cumartesi

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