Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Güneş Enerji Santrali kuruluyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında yapılan protokolle, üniversiteye 500 KWp Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak.

Ağrı’nın yüksek güneşlenme süresini ve güneş radyasyonu fazlalığını değerlendirmek amacıyla AİÇÜ ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve öğrencileri için 500 KWp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Uygulama Merkezinin Kurulumu” başlıklı Fotovoltaik (PV) Güneş Enerji Santrali (GES), DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ile Üniversite tarafından yapılacak.

Üniversite yerleşkesinde 500 KWp gücünde elektrik üreten şebeke bağlantılı bir PV GES kurulacağını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurulacak sistemle PV panellerinin verimliliğini etkileyen koşulların araştırılacağını ve GES santral kurmak isteyenlere bu konuda bilimsel destek verileceğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, PV GES sisteminin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü akademik çalışmalarında bir uygulama merkezi şeklinde kullanılmasının ülkemizin ihtiyacı olan yenilenebilir enerji konularında uzman insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, “Proje bölgemiz ve ilimiz için hem prestij projesi niteliği oluşturacak hem de bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere, araştırmacılara ve yatırımcılara ciddi katkılar sağlayacaktır. Ayrıca proje ile üniversitemiz elektrik faturasının yaklaşık yüzde 40 ücreti bu proje ile ilde edilecek enerjiden karşılanacaktır. Bu da yıllık 1 milyon liralık bir tasarruf sağlayacaktır. Üniversitemize verdiği destekten dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AĞRI 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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