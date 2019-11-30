Ağrı’da öğrencilere yönelik seminer verildi

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Ağrı’da İşler Yayın Gurubu ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile öğrenci, yazar buluşma etkinliği yapıldı

İl genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen “YKS’ye Hazırlanırken Kritik Taktikler” konulu seminer Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Türkiye genelinde ilk kez Ağrı’da düzenlenen seminere öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, salonda boş yer kalmadı. Seminerde ünlü yazarlar, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınava yönelik çeşitli taktikler vererek, uyarılarda bulundu.

Seminer sonunda sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı.

AĞRI 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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