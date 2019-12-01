AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Ağrı İl Başkanlığının 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, ilk il danışma meclisi toplantısı yapıldı.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, gündeminin okunmasıyla devam etti. Toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi Genel Merkez Teşkilat Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lidere sahip olduklarını ve onun liderliğinde milletin ve Türkiye'nin sırtının yere gelmeyeceğini belirterek, “İlmin üstadı Ahmedi Hani'nin memleketinde olduğumuz için gururluyuz. AK Parti hareketi devam ediyorsa umutta devam ediyordur. Çünkü AK Parti sadece tüzükle belirlenmiş siyasi bir parti değildir. AK Parti aynı zamanda son yüzyılın en büyük kalkınma hareketidir, son yüzyılın en büyük iyilik hareketidir. AK Parti son yüzyılın en büyük umut hareketidir. Kalkınmanın, iyiliğin ve umudun elçisi olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ağrı’da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ak Parti’nin seçimi kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan Bulut, "Birliğimizi bozmak isteyen, kardeşliğimizi bozmak isteyen ve kardeşlik hukukumuzu zedelemek isteyen bir zihniyetle mücadele ettik. Bu zihniyetin en ufak palazlandığında, kendisini güçlü hissettiğinde, bizim ayağımızın tökezlediğini hissettiğinde neler yaptığını yakından müşahade ediyorsunuz. Daha geçen hafta mecliste oldu. Bir tanesi kalktı o zihninin arka planında olanı ortaya çıkarttı. 'Bildirin şu kadına haddini' dedi. Niye dedi biliyor musunuz? O kadının inancından dolayı söyledi. Biz aynı zamanda bunlarla da mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise konuşmasında AK Parti döneminde Ağrı'ya yapılan hizmetleri anlattı. Çelebi, "Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu ile hizmet getiren gerçekten yok. Biz belediye seçimlerinde Ağrı'da yüzde 55'e yakın oy aldık. Allah herkesten razı olsun. Biz bir bileğin beş parmağıyız. Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencileriyiz. Beş parmak kırılmadığı zaman, hep aynı şekilde kaldığında inanın bizim bu Ağrı'da yapamayacağımız şey yok. Cumhurbaşkanımıza gittiğimizde hiçbir dönemde bize yok demez. Yeter ki birlik olalım, kardeş olalım" şeklinde konuştu.



"Artık Kürtler uyandı"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Ağrı’da yerel seçimleri 9 bin oy farkla kazandıklarını hatırlatarak, "Kürtler artık uyandı. Boş laflara oy vermeyecekler. Kendi memleketlerine sahip çıkacaklar. İnşallah en kısa zamanda Ak Belediyeciliğin ne olduğunu Ağrı dahil bütün bölge his edecektir. Biz bütün bölgeye örnek olmak zorundayız. İnşallah el ele verip bu coğrafyayı zulümden, zalimliklerden, fesattan ve terörden kurtarmak zorundayız. Biz hiç kimse Kürtlüğümüzü unutmayız. Biz Kürtlüğümüzü HDP ile hatırlamış değiliz. Biz Kürtlüğümüzü Sezai Temelli ile hatırlamış değiliz. Biz yedi sülalemizden beri kürdüz. Bunu ne Sezai Temelli bize öğretmiştir. Eğer bir örnek almamız gerekiyorsa karşımızda kocaman örneklerimiz var. Bediüzzaman var, İdrisi Bitlisi var, Selahaddin Eyyubi var, Daha neler neler var. Gelenek ve göreneklerimize bağlı kalarak, maneviyatımızı unutmayarak, gençliğimizi unutmayarak, Ağrı’yı yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün, İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AĞRI 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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