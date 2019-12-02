Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı

Ağrı’da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı
Ağrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı.
AĞRI
02 Aralık 2019 Pazartesi
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