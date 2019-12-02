Ağrı’da kar yağışı gün boyu devam etti

Ağrı'da hafta sonu yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gün boyu devam eden kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Kampüsü gün boyu yağan karın etkisiyle beyaz örtüye bürünen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Kadir Kaya, karın geçen yıllara nazaran bu yıl geç yağdığını dile getirerek, “Kar Ağrı’da normal şartlarda daha erken yağar. Bu yıl biraz geç yağdı. Eğer kar geç yağarsa buralarda genelde geç de erir. Bence nisan ayı sonuna kadar kar yerden kalkmaz. Buralarda kış mevsimi sert geçer ama bence çok iyi bir durum. Biz her yıl karı, sanki ilk defa görüyormuşuz gibi karşılıyoruz” dedi.

Ağrı ve ilçelerinde kar yağışının gecede devam etmesi bekleniyor.

AĞRI 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:51

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.