Ağrı’da 90 personelle ‘Güven 04’ uygulaması

Hem sağanak hem kar!

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Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğünce kentte huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla "Güven 04" uygulaması gerçekleştirildi.



Ağrı Merkez Küpkıran Mahallesi’nde 90 personelin katılımı ile halkın huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve güvenlik güçlerinin görünürlüğünün arttırılması amacıyla Güven 04 uygulaması düzenlendi. Yapılan uygulamaya İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’de katıldı.

AĞRI 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:04

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YATSI 18:14

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