Farkındalık için klip çektiler

Ağrı Diyadin İlçe Halk Eğitim Merkezi personelleri ve kursiyerleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip çekti.

Diyadin İlçe Halk Eğitim Merkezi sosyal medya hesabında paylaşılan klip ile birlikte: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla arkadaşlarımız bu videoyu hazırlamışlar. Buradaki amaç, toplumda bilinç oluşturmak ve bir farkındalık oluşturmak. Video işaret diliyle çekildi. Her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğunu unutmamalı” notu paylaşıldı.

AĞRI 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:51

YATSI 18:14

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