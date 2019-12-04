Çocuklar özledikleri karın tadını çıkardı

Ağrı’da kar yağışından sonra kızak ve poşetlerle yokuşlardan kayan çocuklar, doyasıya karın tadını çıkardı.

Ağrı’da iki gün boyunca etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Kentte kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından durumu fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Merkez Cezaevi Mahallesinde bulunan çocuklar, kar yağışının etkisini yitirmesini fırsat bilerek, çok özledikleri karın tadını çıkardı. Kimi aldığı poşetle, kimi kızakla, kişide montunu kayak niyetine kullanarak kaydı.

Bu yıl kar yağışının geç yağdığını da dile getiren çocuklar, kar yağdığı için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Çocuklardan Seyit Kaya:" Kar yağdığı için çok mutluyuz. Biz okulda öğlen arası çıktık. Buraya kaymak için geldik. Karın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz” dedi.

AĞRI 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:03

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YATSI 18:14

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