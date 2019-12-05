Ağrı’da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor

Ağrı’da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye çıkarken, yollar buz tuttu. Park ve bahçelerde görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı.
AĞRI
05 Aralık 2019 Perşembe
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