Ağrı’da okul sporları kros yarışmaları yapıldı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı çerçevesinde, yıldızlar ve gençler kategorisinde kros yarışları düzenlendi

Tekstilkent yol güzergâhında yapılan kros yarışlarına, merkez ve ilçelerden yaklaşık 250 sporcu mücadele etti.

Kar yağışı ve ıslak zemine aldırış etmeyen sporcular, şampiyon olabilmek 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik parkurları koştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi

AĞRI 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:50

YATSI 18:14

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