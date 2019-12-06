Öğrenciler, öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu Kar, çocuklara yaradı

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gündüz aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte 84 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yol açma çalışması yaptı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Sabah okula giden öğrenciler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği kentte, boylarından büyük kardan adamlar yaparak, kartopu savaşı yaptı. Öğrenciler, oyunlarına dahil olan öğretmenlerini kartopu yağmuruna tuttu.

AĞRI 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:50

YATSI 18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.