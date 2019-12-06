Ağrı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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AĞRI'nın Tutak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.54'te, merkez üssü Ağrı'nın Tutak ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9,37 kilometre olan sarsıntı, ilçede hissedilmedi.



AĞRI 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:07

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AKŞAM 16:50

YATSI 18:14

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