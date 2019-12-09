Ağrı Valisi Elban İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Süleyman Elban’ı, müdürlük kapısında Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve kurum yöneticileri karşıladı.

Vali Elban, Tekin’in makamında yapılan kısa görüşmenin ardından müdürlük toplantı salonuna geçti. Burada Tekin, okulöğretmenaile işbirliği, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitim kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak için uygulanan ve devam eden projeler hakkında brifing verdi. Toplantıda, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Vali Elban da brifing sunumunun ardından, Tekin’i yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarılı çalışmaların katlanarak artmasını temenni etti.

AĞRI 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

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