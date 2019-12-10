Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, çatışma yaşandığı bölgedeki okulu ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmi Karaoğlan ile birlikte geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 4 teröristtin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul yöneticilerinden okul hakkında bilgi alan Tekin, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Tekin, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, öğretmenlerle bir süre görüştü. Öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Tekin, “Halkımızın huzur ve güvenliği için görev yaptıkları sırada yaralanan kahraman askerlerimize Allah'tan şifalar dilerim” dedi.

Ayrıca Tekin, köyde operasyonlar için bekleyen askerleri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

AĞRI 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:41

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