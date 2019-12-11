Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’e iadei ziyarette bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından müdürlük binası girişinde karşılandı. Daha sonra müdürlük makamına geçen ikili bir süre sohbet etti. Misafirperverliğinden dolayı Tekin’e teşekkür eden Özen, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin ise, Özen’e görevinde başarılar temennisinde bulundu. Özen’e eğitimde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Tekin, daha sonra misafirini yolcu etti.

AĞRI 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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