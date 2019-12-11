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AK Parti’li Çelebi, Bangladeşli bakana 15 Temmuz’u anlattı, Meclis’i gezdirdi

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Türkiye Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi, TBMM'de ağırladığı Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'a, darbecilerin 15 Temmuz darbe girişiminde F16 savaş uçaklarıyla bombalanan yerleri gösterdi.

AK Parti’li Çelebi, Bangladeşli bakana 15 Temmuz’u anlattı, Meclis’i gezdirdi

AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Türkiye Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi, TBMM’de ağırladığı Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal’a, darbecilerin 15 Temmuz darbe girişiminde F16 savaş uçaklarıyla bombalanan yerleri gösterdi.
Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal ile Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, TBMM’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti Ağrı Milletvekili ve Türkiye Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi’nin davetlisi olarak Meclis’e gelen heyet, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaretin ardından TBMM’yi gezdi. Milletvekili Çelebi, Bakan Kamal ve beraberindeki heyete, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü darbecilerin F16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırıda bombaların hedefi olan ve büyük tahribatın yaşandığı Genel Kurul’un da bulunduğu binadaki bölümü gösterdi. Bakan ve beraberindeki heyet, saldırı sonrası izleri hala taşıyan bölümde inceleme yaptı.

“Düşmanın yapmayacağını yaptılar, Meclis’i bombaladılar”
Milletvekili Çelebi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletvekillerinin demokrasiyi korumak adına hiç düşünmeden milli iradenin kalbi Meclis’e koştuğu söyledi. FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe hakkında Bakan Kamal’a bilgi veren Çelebi, “O gece hainlerin hedefinde olan Meclis kapalıydı ancak milletvekilleri buraya geldi ve Meclis Genel Kurulunu açtı. Parti ayrımı olmaksızın demokrasiye sahip çıktık. Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaparak bir asırlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Atılan 3 bomba ile 30'dan fazla kişi yaralandı. Kurşunlanmıştı, bombalanmıştı, Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı. FETÖ'cü darbecilerin ihaneti unutulmasın diye ise bombalanan yerlerdeki izler silinmedi. Bunu yapan insanlar, devletini, milletini satan insanlar. İnsanlıkla da Müslümanlıkla da ilgileri yok bunların. Başkalarının buyruklarına, emirlerine giren insanlar” diye konuştu.
Gördüğü manzaradan çok etkilendiğini belirten Bangladeş Maliye Bakanı Kamal da, Türkiye’nin her türlü terörizme karşı mücadele ettiğini, bunu ülke olarak desteklediklerini söyledi.

“İki ülke ticari ilişkileri geliştirilecek”
Öte yandan Türk yatırımcıları Bangladeş’e yatırım yapmaya çağıran Bakan Mustafa Kamal, “Bangladeş’te 100 adet özel ekonomik bölge yapılıyor, bunlardan biri siz olsun. Toprak sizin olsun, fabrikalar sizin olsun. Türkler gelsin, ülkemizde yatırım yapsın. Tüm Türk yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.
Milletvekili Ekrem Çelebi de, özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, heyet olarak Bangladeş’i ziyaret etmeyi istediklerini kaydetti.

AĞRI

11 Aralık 2019 Çarşamba

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