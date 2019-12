Ağrı’ya Dağcılık Müzesi Kurulacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Ağrı’ya Dağcılık Müzesi kurulması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi

Türkiye Dağcılık Federasyonu bu yıl 11 Aralık Uluslararası Dağ Gününü, Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın bulunduğu Ağrı’da düzenlenen, Ağrı Dağı Paneli ile kutladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen Ağrı Dağı Paneli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ağrı Valiliğinin destekleri ile gerçekleşti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen panele Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Kurum Amirleri ve öğrenciler katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya panelin açılış konuşmasında, Ağrı Dağı’nın Birleşmiş Milletlerin 11 Aralık gününü Dünya Dağ Günü İlan etmesinin ardından Ağrı Dağı’nın Milli Park olarak ilan edildiğini hatırlattı. Dağların insan hayatından oldukça önemli bir konumda olduğunu dile getiren Kaya, Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla Ağrı Dağı’na dikkatleri çekmek, Ağrı Dağı’nı gündeme getirmek ve Ağrı Dağı ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.



"Trump da Ağrılıdır"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’da yaptığı konuşmada, Ağrı Dağı’nın kutsal kitaplara konu olmuş bir dağ olduğunu, ancak Ağrı’nın Ağrı Dağı’ndan yeterince faydalanamadığını dile getirdi. Yapılacak çalışmalarla şehir olarak, Ağrı Dağı’ndan her alanda faydalanmayı amaçladıklarını kaydeden Sayan, “Dünyadaki her kes Ağrılıdır” söylemini yineleyerek, şöyle konuştu:

“Eğer biz dünyanın tanıdığı bu dağdan faydalanıp, dikkatleri bu dağa çekebilirsek, dağcılık konusunda Ağrı’yı bir merkez haline getirebilirsek, inanıyorum ki Ağrı dünyada parlayan bir yıldız olacak. İç İşler Bakanımızdan söz aldık. İnşallah ilk defa bu yıl, Ağrı Dağı eteğinde bir festival düzenleyeceğiz. İnşallah büyük bir coşku ile festivalimiz gerçekleşecek. Bilim adamlarını, dağcılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlaka buraya çekmeliyiz. Ağrı’yı tanıtmalıyız. Ağrı Kadim bir kenttir. İnsanlığın doğuş yeridir. Her kes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh’un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Turmp’ta Ağrılıdır. Obama’da Ağrılıdır”



"Ağrı’ya Dağ Müzesi kurulacak"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof Dr. Ersan Başar ise federasyon olarak 11 Aralık Uluslararası Dağ Gününü kutlamak için Ağrı’yı seçtiklerini kaydetti.

Ağrı Dağı’nın dünyada en önemli dağlar arasında yer aldığını anlatan Başar, “Düzenlediğimiz bu panel Ağrı Dağı farkındalık paneliydi. Bu panel, Ağrı Dağı’nın coğrafyası, ekonomisi, sürdürülebilir anlamda dağcılık ve dağ yönetimi konularında güzel oldu. Burada Ağrı Dağı’nın Ağrı ekonomisine, Türkiye ekonomisine kazandırılması çok önemli. Bizler federasyon olarak, ülkemizdeki ve yurt dışındaki dağcıların buraya gelmesini istiyoruz. Federasyon olarak, bu anlamda bir dağ müzesi kurmayı düşünüyoruz. Kurulacak bu müze ile birlikte Ağrı’ya yılda 10 bin turistin gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



"Terörden en çok bölge halkı zarar görüyor"

Ağrı Dağı’nın şu anda terör sebebi ile tırmanışa kapalı olduğunu ancak önümüzdeki yılla birlikte tırmanışa açılacağını ifade eden Başar, devamında şunları söyledi:

“Ağrı Dağı şu anda terör dolayısıyla tırmanışa kapalı. Tabi ülkemizin en yüksek dağ olması ve dünyadaki dağcıların hayatlarında en az bir kere de olsa Ağrı Dağı’na gelmek istediği her kes tarafından biliniyor. Birçok insan buraya gelebilmek için uygun zamanı bekliyor. Ama şu an kapalı. Ancak İç İşler Bakanımız Süleyman Soylu Bey’in söylediği gibi inşallah 2020 yılında açılacak. 2020 yılı bu anlamda tüm dağcılar adına önemli bir yıl olacak. Tabi terör, bu bölgeye birçok zarar veriyor. Bu zararı da en çok yine bölge insanı görüyor. İnşallah bu en kısa sürede bitecek. Zaten en alt seviyeye inmiş durumda”

