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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Trump da, Obama da Ağrılı

DHA

'11 ARALIK Uluslararası Dağ Günü' dolayısıyla düzenlenen Ağrı Dağı Paneli'nde konuşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır" dedi.

'11 ARALIK Uluslararası Dağ Günü' dolayısıyla düzenlenen Ağrı Dağı Paneli'nde konuşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır" dedi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca organize edilen, Valiliğin desteklediği Ağrı Dağı Paneli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'ndaki panele Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya panelin açılış konuşmasında, Ağrı Dağı'nın Birleşmiş Milletlerin 11 Aralık gününü Dünya Dağ Günü ilan etmesinin ardından Ağrı Dağı'nın Milli Park olarak ilan edildiğini hatırlattı. Dağların insan hayatında oldukça önemli bir konumda olduğunu dile getiren Kaya, üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla Ağrı Dağı'na dikkatleri çekmek, Ağrı Dağı'nı gündeme getirmek ve Ağrı Dağı ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
'AĞRI DAĞI ETEĞİNDE FESTİVAL DÜZENLEYECEĞİZ'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, Ağrı Dağı'nın kutsal kitaplara konu olmuş bir dağ olduğunu, ancak Ağrı'nın Ağrı Dağı'ndan yeterince faydalanamadığını dile getirdi. Yapılacak çalışmalarla şehir olarak, Ağrı Dağı'ndan her alanda faydalanmayı amaçladıklarını kaydeden Sayan, 'Dünyadaki herkes Ağrılıdır' söylemini yineleyerek, şunları söyledi: "Eğer biz dünyanın tanıdığı bu dağdan faydalanıp, dikkatleri bu dağa çekebilirsek, dağcılık konusunda Ağrı'yı bir merkez haline getirebilirsek, inanıyorum ki Ağrı dünyada parlayan bir yıldız olacak. İçişleri Bakanımızdan söz aldık. İnşallah ilk defa bu yıl, Ağrı Dağı eteğinde bir festival düzenleyeceğiz. İnşallah büyük bir coşku ile festivalimiz gerçekleşecek. Bilim insanlarını, dağcılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlaka buraya çekmeliyiz. Ağrı'yı tanıtmalıyız. Ağrı kadim bir kenttir. İnsanlığın doğuş yeridir. Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır."
10 BİN TURİS HEDEFİ
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise federasyon olarak 11 Aralık Uluslararası Dağ Gününü kutlamak için Ağrı'yı seçtiklerini kaydetti. Ağrı Dağı'nın dünyada en önemli dağlar arasında yer aldığını anlatan Başar, "Düzenlediğimiz bu panel Ağrı Dağı farkındalık paneliydi. Bu panel, Ağrı Dağı'nın coğrafyası, ekonomisi, sürdürülebilir anlamda dağcılık ve dağ yönetimi konularında güzel oldu. Burada Ağrı Dağı'nın Ağrı ekonomisine, Türkiye ekonomisine kazandırılması çok önemli. Bizler federasyon olarak, ülkemizdeki ve yurt dışındaki dağcıların buraya gelmesini istiyoruz. Federasyon olarak, bu anlamda bir dağ müzesi kurmayı düşünüyoruz. Kurulacak bu müze ile birlikte Ağrı'ya yılda 10 bin turistin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. Terörden en çok bölge halkının zarar gördüğünü ve Ağrı Dağı'nın şu anda terör sebebi ile tırmanışa kapalı olduğunu hatırlatan Başer, "Tabi ülkemizin en yüksek dağ olması ve dünyadaki dağcıların hayatlarında en az bir kere de olsa Ağrı Dağı'na gelmek istediği herkes tarafından biliniyor. Birçok insan buraya gelebilmek için uygun zamanı bekliyor. Ama şu an kapalı. Ancak İçişler Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in söylediği gibi inşallah 2020 yılında açılacak. 2020 yılı bu anlamda tüm dağcılar adına önemli bir yıl olacak. Tabi terör, bu bölgeye birçok zarar veriyor. Bu zararı da en çok yine bölge insanı görüyor. İnşallah bu en kısa sürede bitecek. Zaten en alt seviyeye inmiş durumda" dedi.

AĞRI

12 Aralık 2019 Perşembe

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