Türkiye ve İran heyetleri 91. alt güvenlik komite toplantısı gerçekleşti

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki, Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki, İran heyeti İran Maku Valiliği toplantı salonunda 91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya; Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü,Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Göllüce, ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, ‘Bugünkü toplantımızda alınacak kararlar ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her tür terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyor, müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum ’’ ifadelerini kullandı.

AĞRI 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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