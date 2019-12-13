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Ağrı güne kar yağışıyla başladı

İHA

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Okula giden öğrenciler kar yağışını fırsat bilerek teneffüs aralarında karın keyfini çıkardı.

AĞRI

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:51
  • YATSI 18:15
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