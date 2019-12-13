Ağrı güne kar yağışıyla başladı

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Okula giden öğrenciler kar yağışını fırsat bilerek teneffüs aralarında karın keyfini çıkardı.
AĞRI
13 Aralık 2019 Cuma
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