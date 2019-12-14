Ağrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Zekâ Oyunları Takımı Erzurum’da düzenlenen Bölge Finallerini geçerek, Ağrı’yı 21 Aralıkta Ankara’da düzenlenecek Türkiye Finallerinde doğrudan temsil etme hakkı elde etti.

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Zekâ Oyunları Takımı Türkiye ekâ Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK’ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla düzenledikleri Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası Erzurum Bölge Finallerinin ardından Ağrı’yı 21 Aralık’ta Ankara’da düzenlenecek Türkiye finallerinde temsil etme hakkı elde etti

‘Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak’

Okulda Fizik Öğretmenleri Cihat Rahat öncülüğünde finallere hazırlanan Zeka Oyunları Takımı öğrencilerinden Yeşim Taşçı, zeka oyunlarının turnuvaların yanı sıra kendilerini teknoloji bağımlılığından uzak tuttuğunu ifade ederek: “ Biz ilk olarak il finallerine katıldık daha sonra burada il birincisi olarak Erzurum’a bölge finallerine gitmeye hak kazandık. Bölge finallerinde de bölge üçüncüsü olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Okulumuzda da Cihat hocamız bize zekâ soruları veriyor derslerde. Evde çözüp getiriyoruz. Zekâ oyunları sınıfımızda vakit geçirerek oyunlar oynuyoruz. Türkiye finalindeki hedefimiz Allah’ın izniyle birinci olmak” dedi.

‘Zekâ Oyunları teknoloji bağımlılığının önüne geçiyor’

Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Zekâ Oyunları Takımını finallere hazırlayan Fizik Öğretmeni Cihat Rahat ise takım olarak Türkiye’de ilk 50 takım arasına girdiklerini belirterek: “ Okul olarak Türkiye finaline kaldık. İnşallah 21 Aralık’ta Ankara’da final sınavına gireceğiz. Bu sefer hedefimiz tabi ki Türkiye’de derece elde etmek. En kötüsü üçüncülük bizim için. 50 takım Türkiye finaline girecek. Biz Doğu Anadolu Bölgesinden elemeyi geçerek direkt katıldık. Bu nedenle çok mutluyuz. Çocuklar teknoloji yerine aileleriyle bu oyunları oynadıkları için hem aileleriyle kaliteli vakit geçiriyor hem de teknolojiden biraz daha uzak kalarak, mantıklı düşünmeyi daha çok arttırıyorlar. Sayısal, sözel, görsel görev oyunu olduğu için birçok oyunun içerisinde bütün zekâ türleri beraber gelişiyor çocuklarda. Bu da derslerinde daha başarılı olmalarını sağlıyor” şeklinde konuştu.

‘Zekâ Oyunları Sınıflarımızı Arttırmayı düşünüyoruz’

Ağrı’yı Zekâ Oyunları Türkiye Finallerinde Türkiye’de temsil edecek takımı okullarında ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencileri tebrik ederek, bir süre onlarla birlikte oyun oynadı. Turnuvalar ve takımın çalışmaları hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerinden bilgi alan Tekin, zekâ oyunlarının öğrencileri telefon, tablet, televizyon 3T’ den uzak tutmada çok önemli olduğunu kaydetti.

Zekâ oyunlarının gelecekte yapay zeka teknolojisi açısından da oldukça önem arz ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

“ Biz sene başında her okula bir zekâ oyunları sınıfı oluşturmayı projelerimiz arasına koyduk. Şu andan Ağrı genelinde toplam 17 tane Zekâ Oyunları Sınıfımız var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın boş zamanlarında 3T dediğimiz televizyon, tablet ve telefondan uzak kalmalarını sağlamak hem de çocuklarımızın daha faydalı oyunlarla vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda bu zekâ oyunları sınıflarını önemsiyoruz. Burada da Fen Lisemiz öğrenci ve öğretmenlerinin çok ciddi bir çalışması var. Güzel bir ekip oluşturmuşlar. Umarım Türkiye Finallerinde başarılı olurlar. Buda bizim için güzel bir aşama olur. Bizde bu sınıflarımızı arttıracağız”

AĞRI 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:51

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.