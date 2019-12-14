Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Hamur İlçesi’ne bağlı Erdoğan Köyü’nde kayalıklarda mahsur kalan keçeyi Ağrı AFAD ekibi yapılan uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde gelen ihbar üzerine Erdoğan Köyü’ne giden Ağrı AFAD ekibi yaklaşık 50 metre uzunluğundaki sarp kayalıklara tedbirler alarak çıkmayı başarırken, kayalıklarda mahsur kalan keçi, güvenli bir şekilde aşağı indirilerek sahibine teslim edildi. AFAD yetkililerine teşekkür eden köy halkı, çalışmalarından dolayı tüm ekibi kutladılar.

AĞRI 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:51

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.