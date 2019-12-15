Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

İHA

Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği "Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor" projesinde ilçe ve köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci ilk kez sinema ile tanıştı.

Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler

Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği "Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor" projesinde ilçe ve köy okullarında eğitim gören binlerce öğrenci ilk kez sinema ile tanıştı.
Servislerle okullarından alınarak projenin yürütüldüğü 81 vilayet ve ilçelerdeki sinemalara taşınan öğrencilerden büyük bir çoğunluğu ilk defa sinema izledi. Su ve mısır ikram edildiği sinemada, "Masal Şatosu" ve "Konuşan Hayvanlar" filmini izleyen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.
Bir günde yaklaşık 800 öğrenciyi sinemaya taşıdıklarını söyleyen Cine Golds Sinemaları Grup Başkanı ve ayı zamanda sinema sahipleri Yatırımcılar Derneği üyesi Bulut Balkis şunları söyledi:
"Türkiye'nin birçok şehrinde sinemalarımız bulunmakta. Sinema Genel Müdürlüğü, Sinema Sahipleri Yatırımcılar Derneği ve Mili Eğitim Bakanlığı'nın ortak düzenlediği 'Bir milyon çocuk sineme ile buluşuyor' projesinde bizde Cine Golds olarak Hakkari, Iğdır, Ağrı, Antalya, Çanakkale ve Isparta'da öğrencileri sinemaya taşıyoruz. Proje sayesinde binlerce öğrencinin ilk kez sinema ile tanıştığını gördük. Hepsinin yüzündeki o sevinç ifadesi adeta yüzlerine vuruyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Miraç Şahin adlı bir öğrencinin sinema çalışanlarına tandır ekmeği ve yoğurt hediye etmesi bizi çok duygulandırdı.”
Öğretmenler ise özellikle kırsalda bu tarz sosyal faaliyetlerin öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.
Çocukların daha iyi yetişmesi, sosyal hayata daha aktif katılmaları ve sanat kültürünü aşılamak için 25 Kasım'da başlayan proje 20 Aralık'ta sona erecek.

AĞRI

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:51
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Ağrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak
YEREL HABERLER Ağrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde “Sosyal Medya’nın obezite üzerine etkileri” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde “Sosyal Medya’nın ...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde “Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde “Anne Sütü ve ...
Ağrı’da operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ağrı’da operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin ...
Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği ...
Ağrı güne kar yağışıyla başladı
YEREL HABERLER Ağrı güne kar yağışıyla başladı
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Düzey 2 Bölge Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Düzey 2 Bölge ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Emniyet Müdürü ...
Hamur'da Anasınıfı ve Kütüphane açılışı
YEREL HABERLER Hamur'da Anasınıfı ve Kütüphane açılışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X