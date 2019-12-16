AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’ı misafir etti

O şimdi çok ünlü

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (DiyanetSen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’ı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan DiyanetSen Genel Başkanı Bayraktutar, üniversitenin fiziki, sosyal, kültürel gelişimini kısa zamanda tamamlayarak başarılı adımlarla geleceğe yürüyor olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden olan Ağrı’da yer alan AİÇÜ’nün her alanda gelişimini ve değişimini artırarak devam ettirdiğini ifade etti.

AĞRI 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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