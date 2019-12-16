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Ağrı’da öğrenciler kılık kıyafet zorunluluğunu İngilizce tartıştı

İHA

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okullardaki kılık kıyafet zorunluluğunu düzenlenen münazarada, İngilizce tartıştı.

Ağrı’da öğrenciler kılık kıyafet zorunluluğunu İngilizce tartıştı

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okullardaki kılık kıyafet zorunluluğunu düzenlenen münazarada, İngilizce tartıştı.
Ağrı’da İlk kez Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen İngilizce Münazarayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de izledi.
Okullardaki kılık kıyafet zorunluluğunun İngilizce tartışıldığı münazaraya öğrenciler büyük ilgi gösterirken, öğrencilerin akıcı bir şekilde İngilizce konuşması, veliler ve jüri üyelerince memnuniyetle karşılandı.
Münazara sonunda izleyiciler öğrenciler tarafından seslendirilen İngilizce şarkılar eşliğinde eğlenirken, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin münazaraya katılan öğrenci guruplarını tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

"İngilizce eğitiminde belli bir seviyeye gelmiş durumdayız"
Münazara sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin akıcı bir şekilde İngilizce konuşup, kendilerini ifade edebilmeleri karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tekin, Türkiye’de İngilizce eğitiminin yetersiz olduğunun düşünülmesinin doğru olmadığını belirterek, “Bizim dönemimizde eskiden sadece Türkçe münazaralar olurdu. Bu gün bu münazara, İngilizce ’de geldiğimiz seviyenin bir göstergesi. Bu gün artık öğrencilerimiz İngilizce münazaralar yapabiliyor. Buda bizim için bir mutluluk göstergesi. Biliyorsunuz, Ağrı genelinde okullarımızda oluşturduğumuz İngilizce sokaklarımız var. Bu projemizle de özellikle Sosyal Bilimler Lisemizde çocuklarımızın katılımı ile İngilizce Münazara düzenlenmiş olması bizi çok mutlu etti. Onların, dil hâkimiyeti özellikle kendilerini ifade etmeleri bizleri çok mutlu etti. Bu da bizim İngilizceyi Ağrı’da iyi bir seviyede verdiğimizin göstergesi oldu. İnşallah bunu Ağrı genelinde tüm okullarımıza yayarak, il genelinde bir münazara yarışmasıyla tamamlayabiliriz. Gerçekten bu gün öğrencilerimiz, çok güzel İngilizce konuşarak, kendilerini ifade ettiler. Özellikle İngilizce eğitiminin yetersiz olduğu düşünülmekte ülkemizde. Ama aslında öyle değil. Biz gerçekten belirli bir seviyeye gelmiş durumdayız. Sadece bunu biraz daha genele yaymaya ihtiyacımız var. İnşallah biz Ağrı genelinde bir farkındalık yaratacağız. İngilizce eğitimine daha önem verip, belli bir seviyeye gelmek hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.
Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni Büşra Karaca ise, İngilizce eğitimine önem verdiklerini ve öğrencilerin münazarada gösterdikleri performansın gelinen seviyenin göstergesi olduğunu söyledi. Karaca, Münazaranın ilk etapta Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri arasında yapıldığını, ilerleyen dönem içerisinde il genelindeki okulların da dahil olduğu daha kapsamlı bir münazara düzenleyeceklerini belirtti.

AĞRI

16 Aralık 2019 Pazartesi

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