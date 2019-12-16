Ağrı’da yoğun sis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı’da yoğun sis

İHA

Ağrı’da yoğun sis

Ağrı’da akşam saatlerinde bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, Ahmedi Hani Havalimanı’na inecek olan uçaklar da çevredeki havaalanlarına yönlendirildi.
Ağrı’da akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. İstanbulAğrı seferini yapan Türk Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Trabzon Havaalanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Önce Erzurum’a yönlendirilen uçak, sisin Erzurum’da da etkili olması nedeni ile Trabzon’a yönlendirildi. Sis nedeniyle Trabzon’a inen yolcuların otobüslerle Ağrı’ya gönderileceği öğrenildi.
Celal Karaoğlan adlı vatandaş, Ağrı’da bu mevsimde sisli havanın normal olduğunu ve özellikle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

AĞRI

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:51
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için program düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı Yeşilay Şubesi Yönetim Ofisinin açılışı için ...
Ağrı’da öğrenciler kılık kıyafet zorunluluğunu İngilizce tartıştı
YEREL HABERLER Ağrı’da öğrenciler kılık kıyafet zorunluluğunu ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar’ı misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel ...
Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler
YEREL HABERLER Öğrenciler hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Ağrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak
YEREL HABERLER Ağrı’da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X