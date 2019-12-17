Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri gönüllerince eğlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Matematik Kulübü öğrencileri tarafından kâğıttan uçak uçurma ile satranç yarışması gerçekleştirildi.

Üniversite bünyesindeki Matematik Kulübü tarafından gerçekleştirilen Satranç turnuvası Eğitim Fakültesi binasında, kâğıttan uçak uçurma etkinliği ise Sağlık yerleşkesindeki spor salonunda düzenlendi.

Öğrencilere olumlu rekabet duygusunun aşılanmasının hedeflendiği yarışmalara, birçok fakülte, yüksekokulu ve meslek yüksekokulundan öğrenci katıldı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen satranç turnuvasında rakiplerini sorunsuz geçen Ramazan KANDEMİR birinci oldu. Kâğıttan uçak uçurtma yarışmasında ise uçağını 20.5 metre uzaklığa uçuran Ceyda GEZER, birinci oldu. Dereceye girenlerin altınla ödüllendirildiği etkinliklerde öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

AĞRI 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:45

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