Başkan Sayan, dolmuşta hem şoförlük yaptı hem de halkı dinledi Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Halkın hizmetkarlığı, bize Sayın Cumhurbaşkanımızın bir emridir”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye tarafından kullanılmak üzere hizmete konulan dolmuşta direksiyon başına geçerek, hem şoförlük yaptı hem de vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek sohbet etti.



Otobüslerde şoför koltuğunda Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı gören vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan üniversite öğrencileri dolmuş fiyatlarını öğrenciler için 25 kuruşa indiren Başkan Sayan’a teşekkür etti.



"Bu hizmetler bütün Türkiye’ye örnek olacak hizmetlerdir"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptığı açıklamada, “Ağrı’yı Doğu’nun parlayan yıldızı yapacağız” sözünü yerine getirmek için ilk adımı ulaşım hizmetlerinde attıklarını belirterek, "Boş zamanlarımızda şoförlük yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi taşıdık. Bu hizmetler Ağrı için önemli hizmetler. Bütün Türkiye’de örnek olacak hizmetlerdir. Biz yeni araç filomuzla vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Sürekli bu şekilde kontrol ediyoruz. Ücretler konusunda da baya indirime gittik. Yetişkinler için 1,5 TL, Hastabüs 1 TL ve öğrencilerimiz ise 0.25 kuruştan yolculuk yapıyorlar. Dolayısıyla bu hem Ağrı için önemli bir hizmet hem de Ağrı’nın geleceği için önemli bir hizmet. Öğrencilerimiz ise bu hizmeti görünce tercihlerini üniversitemizden yana kullanacaklar. Ağrı onlar için bir cazibe merkezi olacak. İnşallah önümüzdeki yıl üniversitemiz büyük bir tercih alacaktır. İlimizde çok daha rahatlayacaktır. İnşallah Ağrı Doğu’nun parlayan yıldızı olacaktır. Bu düşünce ile ulaşımdan başlayarak her tarafı güzelleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Gönül Belediyeciliği, böyle bir şeydir"

Ağrılılardan Belediyenin sağlamış olduğu hizmetlere yönelik olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sayan, “Halkımızdan müthiş geri dönüşler alıyoruz. Oldukça takdirle karşılıyorlar. Zaten biz halkın takdir etmediği bir şeyi asla yapmayız. Öğrencilerimiz olsun halkımız olsun her kes çok memnun. Onları menün etmeye devam edeceğiz. Çünkü gönül belediyeciliği, halkın hizmetkârlığı böyle bir şeydir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir emridir. İnşallah biz çok daha güzel şeyler yapacağız” dedi.

AĞRI 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:45

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