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Milletvekili Çelebi: “2020 yılı bütçesinde faize aktarılan kaynak azalıyor”

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti iktidarlarının uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliğinin bütçeden faize aktarılan kaynakların azalması olduğunu belirterek, "2002 yılında, faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 44'lerde iken, 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12'ler seviyesinde kalmasını hedefliyoruz" dedi.

Milletvekili Çelebi: “2020 yılı bütçesinde faize aktarılan kaynak azalıyor”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti iktidarlarının uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliğinin bütçeden faize aktarılan kaynakların azalması olduğunu belirterek, “2002 yılında, faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 44’lerde iken, 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12’ler seviyesinde kalmasını hedefliyoruz” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda devam eden 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçesine ilişkin söz alan Milletvekili Ekrem Çelebi, demokrasiyi güçlendirmek, karar alma ve uygulama mekanizmalarını hızlandırmak, daha etkin ve süratli bir şekilde hizmet vermek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini söyledi.
“Bütçe giderlerinin yüzde 88’i doğrudan vatandaşa hizmet olarak harcanacak”
2020 yılı bütçe teklifinin, 20202022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Programdaki (YEP) hedeflerle uyumlu olarak hazırlandığını anımsatan Çelebi, “2020 yılı bütçesi mali disiplinden taviz vermeden, orta vadede sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen üç yıllık perspektifte hazırlandı. AK Parti iktidarlarının uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliği, bütçeden faize aktarılan kaynaklar azalırken, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal desteklere, eğitime, sağlığa, tarımsal desteklemelere, mahalli idarelere ve yatırımlara ayrılan kaynakları sürekli artırmak olmuştur. 2002 yılında, faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payı yüzde 44’lerde iken, 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12’ler seviyesinde kalmasını hedefliyoruz. Yani bütçedeki giderlerin yüzde 88’i doğrudan doğruya vatandaşlarımıza hizmet olarak, ülkemizin kalkınmasına destek olacak alanlarda harcanacaktır” diye konuştu.
“Amacımız ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak”
Çelebi, 2020 yılı bütçesinin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yeni yapılanma ve anlayış ile başarılı bir şekilde uygulanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amacımız; bürokrasi üreten sistem değil, hizmet veren bir yapı ile karşılaşılan zorlukların hızlı ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini temin eden, yeniliklere hızla adapte olan, tüm hizmet ve süreçlerde sonuç ve verim odaklı, daha hızlı karar alan, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte tam kapasite çalışarak ülkemizi daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımaktır. 2020 yılı bütçemiz hem ülkemize hem milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

AĞRI

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
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  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:52
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