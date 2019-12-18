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Ağrı’da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Belediyesi tarafından öğrenciler için hizmete sunulan Öğrencibüs'te farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Ağrı’da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Belediyesi tarafından öğrenciler için hizmete sunulan Öğrencibüs'te farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelinde başlatmış olduğu ‘Canlan Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor’ projesi kapsamında düzenlenen Öğrencibüs'te kitap okuma etkinliğinde Belediye Başkanı Savcı Sayan direksiyona geçerken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’de öğrencilerle birlikte kitap okudu. Belediye Başkanı Sayan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu projeyi desteklediklerini ve belediye olarak öğrencilere yönelik projeleri arttıracaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Sayan’ın şoförlük yaptığı Öğrencibüs'te İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte kitap okuyan öğrenciler, hem etkinlikten hem de belediyenin kendilerine sunduğu hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Etkinlik sonrasında öğrencileri, makam odasında misafir eden Başkan Sayan, burada onlarla birlikte bir süre kitap okuduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Mili Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise yaptığı açıklamada, Ağrı genelinde üç ayı aşkın bir süredir ‘Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor’ projesini başlattıklarını ve bu proje ile hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de Ağrı’yı ağaçlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz kitap kumbaralarına kitap bırakacaklar"
Tekin, kent genelinde kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla başlattıkları farklı projelerin de olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
“Bu projemiz bununla sınırlı kalmadı. Bizim ‘Kitap Kumbaram’ projemiz ile beraber evlerinde okudukları kitapları, öğrencilerimiz bu kumbaralara bırakacaklar. Biz bu kumbaralar da elde ettiğimiz kitaplarla köy okullarına kütüphaneler kuracağız. Orada da kitapların okunmasını sağlayacağız. Yine devamı niteliğinde bizim 5 tane okunan kitap sonucunda, bir tane fidan dikeceğiz, şuana kadar üç ayda okuduğumuz kitap sayısı 340 bini buldu ve şu anda diktiğimiz fidan sayısı da 60 bini geçti. Bu da bizim için çok sevindirici. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah yaza kadar bu sayıyı daha da artıracağız. Nisan ayından itibaren fidanlarımız da dikerek hem çevreye katkıda bulunmuş olacağız, hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırmış olacağız.”

AĞRI

18 Aralık 2019 Çarşamba

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