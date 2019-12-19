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Leyla cinayetinde, ilk tutuklanan sanık tahliye edildi

DHA

AĞRI'da, 1,5 yıl önce geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama' dikkate alınarak 17 ay sonra tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kaldı.

AĞRI'da, 1,5 yıl önce geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama' dikkate alınarak 17 ay sonra tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kaldı.
Ağrı kent merkezinde yaşayan ŞükranNihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
7 SANIĞA DAVA AÇILDI
Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile Besim Dursun (47)  ve eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
SOĞUK ORTAMDA TUTTULAR
Yusuf Aydemir, Besim Dursun ve eşi Hatun Dursun'un Leyla'yı alıkoydukları, daha sonra Mehmet Ali Aydemir'i de olaya dahil ettikleri aktarılan iddianamede, şüpheli Mehmet Ali Aydemir'in maktül Leyla'yı, Yusuf Aydemir, Besim Dursun ve Hatun Dursun tarafından ilk olarak alıkonulduğu yerden alınarak, kız kardeşi olan şüpheli Ayşe Artam'ın yanına götürdüğü, Ayşe Artam ve Yıldırım Artam'ın da Leyla Aydemir'i Hamur ilçesinde bulunan ikametlerinde bir süre alıkoyup sakladıkları, Leyla'nın kaçırıldığı andan itibaren şüpheliler Musa Aydemir ve Mehmet Ali Aydemir'in maktulün bulunması için çalışan görevlileri yanılttıkları ve yanlış yönlendirdikleri, şüphelilerin Leyla Aydemir'i cesedin bulunduğu 2 Temmuz tarihinden önceki 3 gün ile kaybolduğu tarih 15 Haziran tarihi arasında öldürdükleri ve cesedini bir süre soğuk bir ortamda tuttukları ve maktul Leyla Aydemir'in ailesinde ve yakın çevresinde Leyla'nın öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için kaçırdıkları gün üzerinde bulunan maktule ait kıyafetleri üzerinden çıkarıp kıyafetlerini ve cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 km mesafede bulunan dere yatağına ve civarına attıkları, Besim Dursun ve Hatun Dursun'un maktule ait cesedin bulunduğu gün ve bir gün öncesinde ısrarla anne Şükran Aydemir'in köyden çıkarmaya çalıştıkları ve cesedin bulunduğu gün anneyi Doğubayazıt'a götürdükleri belirtildi.
BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Eylül 2019'da görülen ilk celsede baba Nihat Aydemir sanıklardan şikâyetçi olmazken, anne Şükran Aydemir, "Önce Allah'a, sonra devlete sonra da mahkemeye inancım var. Kızımı kim o şekilde öldürdüyse aç susuz bıraktılar. Kızımı kim o şekilde öldürdü, zulümdür. Çıplak, niye soydunuz? Benim 6 çocuğum daha var. Kim yaptıysa şikâyetçiyim. İmanımı yakamam. Kimseyi yakamam gözümle görmedim. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi. 
'SUÇSUZUM'
Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir ise kendini şöyle savundu:
"Ben Hamur'a Nihat abinin isteği üzerine gittim. Nihat abi beni aradı, 'Hamur'a git hocayı al' dedi. Musa ile birlikte gittik. Ben Yıldırım Artam'ı aradım o da kavşağa geldi, evlerine hiç gitmedim, onu da alıp köye döndük. Kesinlikle ablamın evine çocuk falan götürmedim. Ben aramalara katıldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü ben bayram namazına veya muhtarın evine gitmedim. Hayvanlarıma baktım. Çocuğun bulunduğu gün cesedin bulunduğu yerde jandarmaya 'burayı aramayın, biz buraya baktık' gibi bir şey demedim. Jandarma görevlilerini farklı yönlendirmedim. Cesedin bulunduğu yere yakın abim Ahmet'e ait tarlada bir gün biçtik iki gün de topladık toplam 3 gün çalıştık. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum."
AMCA TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, amca Yusuf Aydemir'in üzerine atılı suçu işlediğine yönelik tanık beyanları, müşteki beyanları, kolluk tutanakları, sanığın çelişkili beyanları ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında somut delillerin bulunduğu, dinlenilmeyen bir kısım tanıklar üzerinde sanığın baskı kurma ihtimali bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. 
MEVCUT DELİL DURUMUYLA TAHLİYE
Mahkeme heyeti, duruşma sonrası 23 Ekim ve 20 Kasım'da tutukluluk değerlendirmesinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamını uygun buldu. Dün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise mahkeme heyeti, Mehmet Ali Aydemir'in  'mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama'yı gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Tutuklandığı günden beri Elazığ'daki yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücrede kalan Mehmet Ali Aydemir, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali Aydemir tahliye sonrası bugün sabah köyüne döndü. Dosyanın tek tutuklu sanığı ise Yusuf Aydemir kaldı.
 

AĞRI

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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