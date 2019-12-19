Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi

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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma tarafından koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, dün Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü bölgesinde, koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ekipler, aynı gün merkeze bağlı Anakaya köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, düzensiz göçmen olan bir şüphelinin çantasından reçine halinde 1 kilo 300 gram esrar bulundu.



AĞRI 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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