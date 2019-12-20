Ağrılı öğrenciler kumbaralarda kitap biriktirecek

Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde başlatılan "Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor" projesi kapsamında belli noktalara kitap kumbarası bırakıldı

Ağrı’da öğrenci ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla başlatılan ‘Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor’ projesi kapsamında ‘Kitaplar Eskimez Geleceğini Çöpe Atma’ sloganıyla kitap toplama kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya ile birlikte öğrenciler okudukları kitapları Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan kitap kumbaralarına atarak köy okullarında kütüphane kurulmasına destek verecek.

Kampanya ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Faruk Tekin yaptığı açıklamada, başlatılan projenin Ağrı’da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Herkesin kitap okumasını istediklerini belirten Tekin: “Öğrencilerimizle beraber Ağrı genelindeki herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bunun sonucu olarak da kitap kumbarası çalışmasını başlattık. Öğrencilerimiz ve aileleri evlerinde okudukları kitapları bu kumbaralara atacaklar. Bizler de bu kumbaralarda biriken kitapları özellikle köy okullarında kütüphane oluşturmak suretiyle öğrencilerimize ulaştırmak istiyoruz. Böylece herkes kitap okusun istiyoruz. Bunun için okuma seferberliği başlattık. Bu projemiz dört yıl boyunca sürecek” dedi.

AĞRI 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

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