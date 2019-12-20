Patnos’ta bilgi yarışması düzenlendi

Patnos’ta düzenlenen bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan ortaokul öğrencileri Patnos İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve AK Parti ilçe başkanı Tekin Dinç tarafından ödüllendirildi.

Patnos ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ortaokullar bilgi yarışma projesi kapsamında 8.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen "haydi bil bakalım" adlı bilgi yarışması Patnos 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Anadolu Lisesinde düzenlendi.

Yarışmada rakibi olan diğer okulları geride bırakarak ilçe birincisi olmayı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri kazandı.

Patnos Kaymakamı Enver Özderin, Patnos ilçe şampiyonu olan ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek verdiği çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayan Kaymakam Özderin, Hayatın her döneminde eksikliği hissedilen eğitim, yatırımların en büyüğüdür. Nitelikli insan gücü olmadıkça hayatın hiçbir alanında başarıdan söz edilemez. İnsana yatırım da ancak eğitimle olur. Bizler, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak bilimin ışığı altında olabileceğine inanıyoruz ve bu kapsamda eğitime olan desteğimizi her fırsatta sürdürüyoruz." diye konuştu.



AĞRI 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:47

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