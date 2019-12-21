Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

İHA

Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan'da ki zulmü kınayarak burada yaşayan Müslümanlara destek çağrısında bulundular.

Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınayarak burada yaşayan Müslümanlara destek çağrısında bulundular.
Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirkol, Türkİslam dünyası son yıllarda gittikçe şiddetlenen Çin zulmü ile kan ağlamakta olduğuna dikkat çekti. Burada sistematik olarak devam eden bir soykırım ve asimilasyon olduğuna değinen Demirkol “Doğu Türkistan şu anda özerk bir bölge olmasına rağmen Sincan özerk bölgesindeki zengin doğalgaz ve petrol yatakları sebebiyle Çin tarafından sömürülmek istenmekte ve bu sebeple bölgenin nüfus yapısını değiştirmek maksadı ile asimilasyon ve soykırım zulmü uygulanmaktadır. Burada bulunan kardeşlerimiz büyük bir zulüm ile karşı, karşıyadırlar. Tüm Müslümanların umudu her zaman olduğu gibi Türkiye’dir. Bizler Doğu Türkistan’da bulunan kardeşlerimizin acısını paylaşıyor ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.
Herkesin Çin mallarını boykot ederek konuya tepki göstermesi gerektiğine değinen Ağrı Vatanperver Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirkol “Oradaki kardeşlerimiz acılar içinde belki de bizden gelecek desteği bekliyorlar. 1949 yılında sadece %4 ü Çinli olan Sincan özerk bölgesinde insanlık onuruna ve ahlaka aykırı uygulamalar neticesinde baskı ve zulümler artırılarak şu anda Çin nüfusu %40 oranına çıkarılmıştır. Bu esnada kültürel asimilasyon çerçevesinde; camiler yıkılmış, ibadetler yasaklanmış, Türkçe isimleri kullanmak suç sayılmış ve idamlar yaygınlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletini tüm siyasi partileriyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, tüm sivil tolum kuruşlarını özelde Doğu Türkistan genelde Tüm Türk Dünyasına sahip çıkmaya yaptığı insanlık dışı muameleler ve soykırım nedeniyle emperyalist kızıl Çin i kınamaya ve tüm halkımızı Çin mallarını boykot etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

AĞRI

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:33
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASTOP’tan köy okullarına kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER ASTOP’tan köy okullarına kırtasiye yardımı
Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı
YEREL HABERLER Taşlıçay'da Yerli Malı Haftası kutladı
Patnos’ta bilgi yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Patnos’ta bilgi yarışması düzenlendi
Ağrılı öğrenciler kumbaralarda kitap biriktirecek
YEREL HABERLER Ağrılı öğrenciler kumbaralarda kitap biriktirecek
Seramik sergisinde satılanlar gençlere burs olarak verilecek Sanatçıdan eğitime destek
YEREL HABERLER Seramik sergisinde satılanlar gençlere burs olarak ...
Ağrı’da Yerli Malı Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da Yerli Malı Haftası kutlandı
Başarılı sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Başarılı sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ...
Ağrı’da 74 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 74 kilo eroin ele geçirildi
Ağrı’da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralı
Ağrı’daki okullarda ‘Organik Kantinler’ dönemi
YEREL HABERLER Ağrı’daki okullarda ‘Organik Kantinler’ dönemi
Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi
Küçük Leyla’nın davasında flaş gelişme Tutuklu amca Mehmet Ali Aydemir tahliye edildi
YEREL HABERLER Küçük Leyla’nın davasında flaş gelişme Tutuklu amca ...
Leyla cinayetinde, ilk tutuklanan sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER Leyla cinayetinde, ilk tutuklanan sanık tahliye ...
Ağrı’da şehir içi ulaşım hizmetlerinin tamamı belediye tarafından sağlanacak
YEREL HABERLER Ağrı’da şehir içi ulaşım hizmetlerinin tamamı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X